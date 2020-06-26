Экономика
КоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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с чего всё началось
Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.Коммерсантъ25 июня в 15:22
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Происшествия
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец 10:02
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Политика
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата
Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily 00:22
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Мичман Ксения Кальчинская, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сегодня получила награду из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, пишет РИА Новости.
Инфорос 25 июня в 08:33
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Происшествия
Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 09:17
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
iReactor 25 июня в 04:50
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием
Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием.
РБК 09:25
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
Общество
«Невозможно забыть»: китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.
РИА Новости 10:12
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Транспорт
Жители Сестрорецка пожаловались на невозможность сесть в электричку на «Яхтенной»
АБН 08:56
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
ODDS.ru вчера в 09:46
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Политика
Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко
Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
Армия и оружие
Адмирала из США напугали российские подлодки в Средиземном море
Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго испугался российских подлодок в Средиземном море.
Вечерняя Москва 07:43
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Шоу-бизнес
Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете.
Пятый канал 25 июня в 13:13
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Политика
У министра обороны Сербии выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа выявлен у министра обороны Сербии Александара Вулина, сообщается на сайте министерства.
Газета.Ru 09:57
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38