Экономика
КоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику
Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.
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с чего всё началось
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.Коммерсантъ25 июня в 15:22
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Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском вчера в 11:37
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Общество
На Украине констатировали угрозу развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.
Lenta.ru 04:20
Общество
Кабмин одобрил выделение Минфину средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство России одобрило выделение средств Минфину РФ для выплаты по 10 тысяч рублей гражданам страны на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Аргументы и Факты 03:16
Футбол
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 32-го тура АПЛ
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».
Чемпионат 02:30
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Здоровье
Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России
Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс вчера в 11:58
Политика
Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента
Брат президента США Дональда Трампа Роберт подал в суд Нью-Йорка новый иск с требованием остановить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп о главе государства и его семье, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости 02:21
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Политика
Китай пригрозил США приостановить торговую сделку
Вмешательство во внутренние дела Китая со стороны США может помешать выполнению торговой сделки между странами, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на Гавайях, 27 июня сообщает газета The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 03:17
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 25 июня в 12:08
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Армия и оружие
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы "Армата", сообщает телеканал Минобороны "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 22:05
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 26 июня
В Тверской области по данным оперативного штаба на 26 июня подтверждены 55 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 56 человек.
Tvtver.ru вчера в 03:56
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru вчера в 05:58
Общество
Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы
Газета.Ru вчера в 17:46
Политика
Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17
Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК вчера в 14:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Киберспорт
Valve усилила защиту от читеров в бета-версии CS:GO
Valve добавила в бета-версию CS:GO обновленную защиту от читеров.
CyberSport.ru вчера в 15:11
Общество
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев - селить отдыхающих можно по 1-2 человека в номер, исключением являются семьи или проживающие вместе, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 04:18
Общество
В Татарстане за сутки выявили 40 случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19, один из них является завозным, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:58
Технологии
В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами
Astera вчера в 08:24