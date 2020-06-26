Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику

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Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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Россияне стали чаще делать вклады до востребования

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Вкладчики изменили сберегательную тактику

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Кирилл Серебренников осужден на три года условно

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Газета.Ru 25 июня в 09:10
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«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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РБК вчера в 23:51
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Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:37
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
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Общество

Росавиация предложила возобновить авиасообщение со странами СНГ

Как пишет «Коммерсант», Нерадько предлагает открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья только в индивидуальном порядке.
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Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru вчера в 02:58
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

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В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.
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Технологии

Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации

Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
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Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

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Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда вчера в 11:23
Армия и оружие

Морской инцидент: Турция «опровергла» в НАТО обвинения Франции

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