Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.

с чего всё началось

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.

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