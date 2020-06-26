Экономика
КоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.Коммерсантъ25 июня в 15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Космос
«Роскосмос» сообщил о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска
В журнале «Русский космос» вышла статья о пилотируемом запуске космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на МКС.
Коммерсантъ 06:52
Шоу-бизнес
Певица Ирина Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
Архивное фото певицы Ирины Аллегровой с острова Бали показала ее родственница.
iReactor 06:01
Здоровье
Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса
Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.
ТАСС 25 июня в 22:42
Здоровье
Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки
Небезопасным в жару напитком является также пиво.
Evo-rus.com вчера в 08:46
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Piter.tv вчера в 02:07
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов следить за тем, чтобы все голосовали по правилам и не пасовать перед звездами и известными личностями.
РИА Новости 07:37
Общество
В Калининградской области в начале июля откроются детские лагеря
Летняя оздоровительная кампания начнется в июле в Калининградской области — откроются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:30
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Общество
ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество
Минниханов сообщил о послаблении ограничительных мер в республике
Как сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, Роспотребнадзор России проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.
Республика Татарстан 07:14
Армия и оружие
«В Арктике становится всё напряженнее»: в Норвегии заметили рост военной мощи России
В следующем году Северный флот России получит статус военного округа, а это означает начало крупных учений возле границ Норвегии, утверждает Катажина Зыск, профессор международных отношений и современной истории Института оборонных исследований и специалист по Арктике в своей статье для норвежского издания NRK.
Военное обозрение 09:10
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Российская газета 06:57
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Зеленский нашел виновного в своем будущем проигрыше на выборах
Виноватой в возможном проигрыше партии «Слуга народа» на предстоящих местных выборах назвал депутата Верховной Рады от той же партии Галину Третьякову президент Украины Владимир Зеленский.
ИА Красная Весна 08:01
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Происшествия
СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора
Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44