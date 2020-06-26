Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику

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Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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Россияне предпочитают вкладывать деньги в банк «до востребования»

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Россияне стали чаще делать вклады до востребования

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Вкладчики изменили сберегательную тактику

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Россияне начали перекладывать деньги во вклады до востребования

Саминвесторвчера в 00:28
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество

Мишустин подписал постановление о новой выплате на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
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NASA объявило конкурс на создание лунного туалета

К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com вчера в 08:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Футбол

Главный тренер «Барселоны» уверен, что «Реал» еще допустит ошибку

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о захватывающей ситуации в турнирной таблице чемпионата Испании.
Газета.Ru 00:45
Общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com вчера в 15:01
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
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Политика

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
РБК вчера в 03:38
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Происшествия

Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме

ТАСС 02:57
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Политика

В Крыму рассказали о великодушии России в отношении Украины

После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились.
Lenta.ru 02:30
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Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
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Политика

Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши

Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.
РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Армия и оружие

Волнения в Сирии: Россия воюет с Ираном за юг страны

На юге Сирии ситуация никак не успокаивается.
Свободная Пресса 02:54
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском вчера в 10:26
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Общество

Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма

Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма.
Чемпионат вчера в 17:23
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
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Культура

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

Srnsk вчера в 15:50
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Общество

«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»

В Норильск депутат Митрохин прибыл сегодня утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе.
Новая газета 02:40
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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