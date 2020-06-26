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Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 251

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Происшествия Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России. 5

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