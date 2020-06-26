Экономика
КоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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Общество
Мишустин подписал постановление о новой выплате на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com вчера в 08:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Футбол
Главный тренер «Барселоны» уверен, что «Реал» еще допустит ошибку
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о захватывающей ситуации в турнирной таблице чемпионата Испании.
Газета.Ru 00:45
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com вчера в 15:01
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
РБК вчера в 03:38
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Политика
В Крыму рассказали о великодушии России в отношении Украины
После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились.
Lenta.ru 02:30
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Политика
Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Армия и оружие
Волнения в Сирии: Россия воюет с Ираном за юг страны
На юге Сирии ситуация никак не успокаивается.
Свободная Пресса 02:54
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском вчера в 10:26
Общество
Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма
Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма.
Чемпионат вчера в 17:23
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Культура
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk вчера в 15:50
Общество
«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»
В Норильск депутат Митрохин прибыл сегодня утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе.
Новая газета 02:40
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22