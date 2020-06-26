Экономика
КоммерсантъВкладчики изменили сберегательную тактику
Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.
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с чего всё началось
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.Коммерсантъ25 июня в 15:22
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Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
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РБК 03:57
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
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Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
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Общество
«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»
В Норильск депутат Митрохин прибыл сегодня утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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РПЛ отменила матч 24-го тура между «Оренбургом» и «Краснодаром»
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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
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