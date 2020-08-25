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Агрызские вести
Агрызские вести

Вкладчики обанкротившихся банков Татарстана получат по 300 тыс. рублей

Окажут помощь и ветеранам Сегодня власти Татарстана приняли решение о возмещении убытков вкладчикам обанкротившихся банков Татарстана. выплаты с 1 сентября будет осуществлять республиканский фонд поддержки.В источнике
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Татарстан-24

В Татарстане выплатят по 300 тысяч рублей пострадавшим вкладчикам банков, которые признали банкротами

Татарстан-24вчера в 05:50
Inkazan

Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат сотни тысяч рублей

Inkazan17:08
Вести Татарстан

Пострадавшие вкладчики банков-банкротов в Татарстане получат дополнительные выплаты

Вести Татарстанвчера в 16:27
НТР 24

Потерявшие вклады клиенты обанкротившихся татарстанских банков получат ещё по 300 тыс рублей

НТР 24вчера в 09:00
Реальное время

Вице-премьер Татарстана рассказал о выплатах пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Реальное время02:42
Татар-информ

«Погорельцы» татарстанских банков с 1 сентября получат еще по 300 тыс. рублей

Татар-информвчера в 04:56
Kazanfirst.ru

Пострадавшие татарстанские вкладчики получат дополнительно по 300 тысяч рублей

Kazanfirst.ruвчера в 04:26

Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 85-летнего дедушки, который покончил с собой из-за того, что его обвинили в хранении наркотиков.
РЕН ТВ23 августа в 09:33
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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У ученого из Норвегии суд конфисковал волосы российских студенток

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности после того, как его задержали на таможне при попытке вывезти из РФ волосы российских студенток, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты08:07
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