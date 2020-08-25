Вкладчики обанкротившихся банков Татарстана получат по 300 тыс. рублей
Окажут помощь и ветеранам Сегодня власти Татарстана приняли решение о возмещении убытков вкладчикам обанкротившихся банков Татарстана. выплаты с 1 сентября будет осуществлять республиканский фонд поддержки.В источнике
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Пострадавшие татарстанские вкладчики получат дополнительно по 300 тысяч рублей
Kazanfirst.ruвчера в 04:26
«Погорельцы» татарстанских банков с 1 сентября получат еще по 300 тыс. рублей
Татар-информвчера в 04:56
Пострадавшие вкладчики банков-банкротов в Татарстане получат дополнительные выплаты
Вести Татарстанвчера в 16:27