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Агрызские вести
Агрызские вести

Вкладчики обанкротившихся банков Татарстана получат по 300 тыс. рублей

Окажут помощь и ветеранам Сегодня власти Татарстана приняли решение о возмещении убытков вкладчикам обанкротившихся банков Татарстана. выплаты с 1 сентября будет осуществлять республиканский фонд поддержки.В источнике
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Реальное время

Вице-премьер Татарстана рассказал о выплатах пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Реальное время02:42
Inkazan

Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат сотни тысяч рублей

Inkazan17:08
Kazanfirst.ru

Пострадавшие татарстанские вкладчики получат дополнительно по 300 тысяч рублей

Kazanfirst.ruвчера в 04:26
НТР 24

Потерявшие вклады клиенты обанкротившихся татарстанских банков получат ещё по 300 тыс рублей

НТР 24вчера в 09:00
Татарстан-24

В Татарстане выплатят по 300 тысяч рублей пострадавшим вкладчикам банков, которые признали банкротами

Татарстан-24вчера в 05:50
Татар-информ

«Погорельцы» татарстанских банков с 1 сентября получат еще по 300 тыс. рублей

Татар-информвчера в 04:56
Вести Татарстан

Пострадавшие вкладчики банков-банкротов в Татарстане получат дополнительные выплаты

Вести Татарстанвчера в 16:27

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, в ходе которой поручил главе ведомства взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
Страна Советов on-lineвчера в 08:48
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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