МВД проверит Ананьева и мужа Жасмин на причастность к «ландромату»

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК.