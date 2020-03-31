Финансы
Новые ИзвестияВкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд
Из менее крупных банков (СМП-банка, "ФК Открытие", Альфа-банка) валютные оттоки составили $120–200 млн. Опрошенные изданием участники рынка предполагают, что, вероятнее всего, снятые валютные средства были переведены в рублевые вклады, однако часть вкладчиков могла и просто "уйти" в наличные.
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с чего всё началось
Доллары взяли курс на рубли В феврале, когда началась первая волна ослабления рубля, валютные вкладчики расценили это как шанс зафиксировать свой доход. За месяц объем средств на валютных счетах сократился: россияне сняли почти $2 млрд со своих валютных накоплений.Коммерсантъвчера в 12:49
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
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В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник
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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.
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В список товаров первой необходимости внесены изменения. Соответствующее постановление правительства издано 29 марта.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
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Вынесен приговор экс-главе района Саратовской области Экс-глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов получил восемь лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
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СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
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Экономика
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Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Общество
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Общество
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В документе, который начал действовать с 31 марта, к уже введённым ограничениям добавляются новые.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
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Губернатор Полтавской области Украины Олег Синегубов на совещании по противодействию эпидемии коронавируса напомнил землякам об отсутствии крематория.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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В Петербурге расширили ограничения в связи с распространением коронавируса
В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании
53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
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Липецкие СМИ анонсировали отставку главного спасателя региона
Главный спасатель региона отказался комментировать информацию о своей возможной отставке.
Армия и оружие
ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка
Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
Принят закон об экстренных полномочиях правительства России
Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.