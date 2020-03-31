Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Из менее крупных банков (СМП-банка, "ФК Открытие", Альфа-банка) валютные оттоки составили $120–200 млн. Опрошенные изданием участники рынка предполагают, что, вероятнее всего, снятые валютные средства были переведены в рублевые вклады, однако часть вкладчиков могла и просто "уйти" в наличные.
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с чего всё началось

Вкладчики снимают валюту

Доллары взяли курс на рубли В феврале, когда началась первая волна ослабления рубля, валютные вкладчики расценили это как шанс зафиксировать свой доход. За месяц объем средств на валютных счетах сократился: россияне сняли почти $2 млрд со своих валютных накоплений.
Коммерсантъвчера в 12:49

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Вкладчики в феврале забрали из банков почти $2 млрд

Ведомости09:56

Российские вкладчики начали снимать валюту со счетов

Телеканал 360°вчера в 22:45

Из российских банков забрали валютных вкладов почти на $2 млрд

Росбалт04:44

За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Интерфакс03:09

Россияне забрали из банков валюту на миллиарды долларов

Lenta.ru09:04

Российские вкладчики снимают валюту со счетов

Накануне.Ruвчера в 18:56

Вкладчики снимают валюту

Коммерсантъвчера в 12:49
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Армия и оружие

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник

Piter.tv 08:32
Общество

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.
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Общество

Правительство изменило список товаров первой необходимости

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Kaluga-poisk.ru вчера в 05:38
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Происшествия

Вынесен приговор экс-главе района Саратовской области

Вынесен приговор экс-главе района Саратовской области Экс-глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов получил восемь лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Коммерсантъ 12:15
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 10:34
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Происшествия

СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
RT на русском 12:45
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Общество

Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Интерфакс 12:28
Общество

В Краснодарском крае начал действовать режим самоизоляции

В документе, который начал действовать с 31 марта, к уже введённым ограничениям добавляются новые.
За рулем Кубань вчера в 18:54
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Политика

Украинский губернатор напомнил землякам об отсутствии крематория

Губернатор Полтавской области Украины Олег Синегубов на совещании по противодействию эпидемии коронавируса напомнил землякам об отсутствии крематория.
Lenta.ru 13:19
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Здоровье

В Петербурге расширили ограничения в связи с распространением коронавируса

В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
АБН вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
Московский Комсомолец 09:15
Происшествия

Липецкие СМИ анонсировали отставку главного спасателя региона

Главный спасатель региона отказался комментировать информацию о своей возможной отставке.
РБК Черноземье 08:05
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Общество

Принят закон об экстренных полномочиях правительства России

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:17
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