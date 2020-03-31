Финансы
Новые ИзвестияВкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд
Из менее крупных банков (СМП-банка, "ФК Открытие", Альфа-банка) валютные оттоки составили $120–200 млн. Опрошенные изданием участники рынка предполагают, что, вероятнее всего, снятые валютные средства были переведены в рублевые вклады, однако часть вкладчиков могла и просто "уйти" в наличные.
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с чего всё началось
Доллары взяли курс на рубли В феврале, когда началась первая волна ослабления рубля, валютные вкладчики расценили это как шанс зафиксировать свой доход. За месяц объем средств на валютных счетах сократился: россияне сняли почти $2 млрд со своих валютных накоплений.Коммерсантъвчера в 12:49
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