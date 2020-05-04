Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняВключение «печатного станка» центробанками может усугубить кризис

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что мировые центробанки задействовали практически все известные на сегодня инструменты, начиная от "включения станка" и заканчивая заливанием рынка ликвидностью, что хорошо работало в предыдущий кризис.
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Аналитики рассказали о последствиях включения регуляторами «печатного станка»

Народные новости10:19

К чему приведет включение «печатного станка» центробанками

Российская газетавчера в 23:00

Аналитики рассказали о последствиях включения «печатного станка» центробанками

БИЗНЕС Online02:46

Включение «печатного станка» центробанками может усугубить кризис

Экономика сегодня09:26
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Шоу-бизнес

«Боюсь, убьют»: Владимир Соловьев опасается за жизнь Ксении Собчак

OAnews 08:13
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
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Экономика

Акции авиалиний США обвалились после выхода Баффета из их капитала

Berkshire Hathaway начала выходить из капитала американских авиалиний в начале апреля.
РБК 10:02
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,2K
Футбол

Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах

Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
1,2K
Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
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Политика

Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Происшествия

На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок

РИА Новости 09:56
Общество

Какая погода ожидается в России на этой неделе

Как рассказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости, 6 мая «очаг очень тёплой погоды» сместится на Урал и в Западную Сибирь, где температурная норма будет превышена на шесть — восемь градусов.
RT на русском 11:17
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Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com 05:23
15
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
1,6K
Общество

В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок

Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
11
Общество

Парикмахерские в Пермском крае могут открыться до 11 мая

Власти озвучили условия, при соблюдении которых в Пермском крае парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу в период действия режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 11:04
1
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
97
Общество

Соловьев рассказал о недвижимости в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
25
Здоровье

Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
1,4K
Здоровье

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
670
Политика

Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса

США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
Вести.Ru вчера в 11:13
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Хоккей

Андре Петерссон подписал контракт с «Локомотивом»

Срок контракта с 29-летним Петерссоном рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт «Локомотива».
LiveResult.Ru 11:08
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей

Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
2
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
46
Армия и оружие

В Курске создано подразделение химзащиты оперативного реагирования

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в Курской, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях дополнительно сформированы сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.
Друг для друга (Курск) 09:30
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