Коронавирус
Экономика сегодняВключение «печатного станка» центробанками может усугубить кризис
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что мировые центробанки задействовали практически все известные на сегодня инструменты, начиная от "включения станка" и заканчивая заливанием рынка ликвидностью, что хорошо работало в предыдущий кризис.
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Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Экономика
Акции авиалиний США обвалились после выхода Баффета из их капитала
Berkshire Hathaway начала выходить из капитала американских авиалиний в начале апреля.
РБК 10:02
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Общество
Какая погода ожидается в России на этой неделе
Как рассказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости, 6 мая «очаг очень тёплой погоды» сместится на Урал и в Западную Сибирь, где температурная норма будет превышена на шесть — восемь градусов.
RT на русском 11:17
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com 05:23
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок
Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
Общество
Парикмахерские в Пермском крае могут открыться до 11 мая
Власти озвучили условия, при соблюдении которых в Пермском крае парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу в период действия режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 11:04
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
Политика
Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса
США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
Вести.Ru вчера в 11:13
Хоккей
Андре Петерссон подписал контракт с «Локомотивом»
Срок контракта с 29-летним Петерссоном рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт «Локомотива».
LiveResult.Ru 11:08
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 05:05
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Армия и оружие
В Курске создано подразделение химзащиты оперативного реагирования
В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в Курской, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях дополнительно сформированы сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.
Друг для друга (Курск) 09:30