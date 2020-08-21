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Известия

Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске

Звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен».В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

В Минске снова задержали любителя «Перемен», и не только его

Вести.Ru13:10
Lenta.ru

Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея

Lenta.ru12:04
Газета.Ru

Отец Цоя надеется, что включившего «Перемен» диджея отпустят после нового задержания

Газета.Ru11:06
Известия

Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске

Известия12:03
Интерфакс

Минский звукорежиссер задержан во второй раз

Интерфакс11:53
РБК

В Белоруссии снова задержали включившего песню Цоя «Перемен» диджея

РБК12:20
Эхо Москвы

В Белоруссии повторно задержали диджея, включившего песню группы «Кино» «Перемен»

Эхо Москвы12:04
КП - Беларусь

«Диджей перемен» Влад Соколовский снова задержан

КП - Беларусь11:36

Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ru12:59
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Японский стартап Ispace называет себя «воротам для бизнеса на Луне»

В четверг стартап заявил, что получил 28 млн в рамках финансирования серии В. Ispace сообщает, что новые средства будут использованы для окончательной разработки его лунного посадочного модуля и для предварительной разработки его следующей миссии, запланированной на 2023 год.
Ежедневные Новости Владивостока18:40

Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

Подготовку к транспортировке оппозиционера Навального начали в омской больнице, сообщил 21 августа заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых журналистам.
ИА Красная Весна13:41

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Уникальная структура костей динозавров удерживала огромный вес

По словам специалистов, трабекулярная кость динозавров имела особенное строение, которое позволяло без каких-либо отрицательных последствий для здоровья достигать животным гигантских размеров.
МедиаПоток01:30
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