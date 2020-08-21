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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Включившего песню Цоя на празднике в Минске диджея отпустили из МВД

МВД Белоруссии отпустило диджея Владислава Соколовского. Он включил песню Виктора Цоя "Перемен" на празднике в Минске.В источнике
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Аргументы недели

В Беларуси повторно задержали диджея, включившего «Перемен!» на провластном митинге

Аргументы неделивчера в 13:53
Lenta.ru

Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея

Lenta.ruвчера в 12:04
Интерфакс

Минский звукорежиссер задержан во второй раз

Интерфаксвчера в 11:53
Известия

Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске

Известиявчера в 12:03
Эхо Москвы

В Белоруссии повторно задержали диджея, включившего песню группы «Кино» «Перемен»

Эхо Москвывчера в 12:04
РБК

В Белоруссии снова задержали включившего песню Цоя «Перемен» диджея

РБКвчера в 12:20
Газета.Ru

Отец Цоя надеется, что включившего «Перемен» диджея отпустят после нового задержания

Газета.Ruвчера в 11:06
КП - Беларусь

Звукооператора, включившего песню «Перемен» в Киевском сквере, отпустили

КП - Беларусьвчера в 14:49

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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В Вологде затонуло прогулочное судно «Капитан Артюшин»

Было установлено, что на борту затонувшего на мелководье (глубина около двух метров) и на расстоянии 20 м до берега 20-метровом прогулочном судне «Капитан Артюшин», которое было построено в 1973 году, находились 25 человек, в числе которых один ребёнок.
REGNUM18:21

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
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