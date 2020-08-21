Включившего песню Цоя на празднике в Минске диджея отпустили из МВД
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МВД Белоруссии отпустило диджея Владислава Соколовского. Он включил песню Виктора Цоя "Перемен" на празднике в Минске.В источнике
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