Общество
REGNUMВладельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
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Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые за два месяца
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Холмской городской прокуратурой установлено, что работник отделения "Милосердия" центра медико-социальной реабилитации "Чайка", сообщая заведомо ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также используя беспомощное состояние подопечных, похищала деньги, принадлежащие в том числе инвалидам, участнику Великой Отечественной войны.
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Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
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