«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

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