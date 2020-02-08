Общество

REGNUMREGNUMВладельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.
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В Крыму арестовали директора парка львов «Тайган»

РИА Новости10:13

Прокуратура Крыма сообщила подробности ареста владельца «Тайгана»

ИА Крыминформ10:08

Суд в Крыму на два месяца арестовал владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова

Эхо Москвы10:30

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

ТАСС10:40

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM09:55

Олега Зубкова арестовали на два месяца - СМИ

Московский Комсомолец10:14

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

Газета.Ru10:40
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Армия и оружие

При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

По меньшей мере четверо турецких военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб.
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Политика

В США официально стартовала предвыборная президентская кампания

В понедельник, 3 февраля, в американском штате Айова пройдут первые в нынешнем избирательном цикле собрания партийных активистов.
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Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
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Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Общество

Разрыв концессионного соглашения по СКК после обрушения не обсуждается

Возможность расторжения концессионного соглашения по реконструкции спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где при демонтаже крыши рухнули стены и кровля, пока не рассматривается, сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.
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Аргументы недели 08:13
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Газета.Ru 10:21
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
ТАСС 08:03
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Технологии

Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения

ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Компания 02:04
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.
RT на русском 01:52
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
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Политика

Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.
Взгляд.ру 09:10
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
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Футбол

Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Lenta.ru 10:33
Общество

Россия приостановит чартерные рейсы из Китая

Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года, отметила Голикова.
Газета.Ru 08:13
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости 10:31
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
РБК 01 февраля в 10:38
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
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Олег Алексеевич Зубков
Украинский предприниматель
Украинский и российский предприниматель, основатель Зоопарка «Сказка» и Парка львов «Тайган». Активно участвует в общественно-политической жизни Крыма.
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