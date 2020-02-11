Общество

Новая газетаНовая газетаВладельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, ранее арестованного за неявку допросы по делу о нападении льва на туристку.
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