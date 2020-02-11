Общество
Новая газетаВладельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, ранее арестованного за неявку допросы по делу о нападении льва на туристку.
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Суд в Крыму отпустил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов (версия 2)
Интерфакс - Россия11:24
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Общество
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Общество
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Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
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