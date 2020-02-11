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Юга.руВладельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста
Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который проходит по делу об оказании небезопасных услуг Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».
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Суд в Крыму отпустил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов (версия 2)
Интерфакс - Россия11:24
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