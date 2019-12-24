Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Владельцем банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Forbes02:13

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русском02:06

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Известия02:10

Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

РБК00:54
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На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
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Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
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Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
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Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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