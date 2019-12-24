Экономика
ИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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