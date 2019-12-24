Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфаксвчера в 01:45

Наследница Владимира Когана войдет в десятку богатейших женщин России

Forbesвчера в 08:58

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Известиявчера в 02:10

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русскомвчера в 02:06

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАССвчера в 01:49

Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

РБКвчера в 12:13

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ruвчера в 01:41
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Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
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Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

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Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru 07:05
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В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

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Общество

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Российский лидер просил Министерство финансов, Центробанк России и профильные ведомства «самым внимательным образом» следить за ставками по ипотеки.
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Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
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Умер писатель и публицист Владимир Бушин

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На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

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Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном

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РУСАДА в ноябре тестировало игроков только одного клуба РПЛ

Четыре футболиста "Краснодара" были протестированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в ноябре.
Газета.Ru 10:49
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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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