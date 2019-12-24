Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Вдова Когана получила по наследству 81,81% акций «Уралсиба»

Коммерсантъ02:09

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русском02:06

Владельцем банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Forbes02:13

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41

Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

РБК00:54
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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