Экономика
ИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Футбол
Роналду признался, что ему очень тяжело забивать в Италии
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду после недавнего матча команд признался ему, насколько португальцу тяжело забивать в Италии.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Происшествия
Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Экономика
Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»
Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о своих «красных линиях» в реформах правительства.
Происшествия
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
Футбол
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб
Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Наука
Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
Футбол
Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА
Нападающий "КАМАЗа" Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Кино
Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма
Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика.
Гаджеты
Сим-карты Super SIM появятся в Китае
Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Биатлон
Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Кино