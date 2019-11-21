Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВладельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

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Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта организация была создана в июле 2019 года.
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