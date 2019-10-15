Футбол
РИА НовостиРэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.
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Армия и оружие
Министр обороны США: американские войска в Сирии попали в ловушку
Московский Комсомолец 13 октября в 23:36
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
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Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:00
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Космос
Ученые планируют запустить первый космический лифт к 2050 году
Ученые же рассчитывают сократить стоимость этих расходов до 100 долларов, заменив ракеты космическим лифтом.
Дни24 вчера в 05:55
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по вопросу торгового соглашения
По словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, Китай и США придерживаются одной позиции касательно проблемы торгово-экономического соглашения.
iReactor 03:55
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota RAV4 превратили в Wildlander
Как сообщает портал «Njcar», компания Toyota подготовила для китайского рынка аналог обновлённого кроссовера RAV4 под названием Wildlander.
Тарантас Ньюс 05:02
Политика
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
News.ru вчера в 03:44
Политика
США ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет Министерству финансов и Госдепу ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных турецких чиновников, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
МИР 24 01:00
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 04:30
Авто
Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 09:26
Происшествия
Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального
В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Дождь 01:14
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Поставщики подали к «Интерторгу» иски почти на миллиард рублей
За 2019 год поставщики подали к нему 106 исков на общую сумму 934 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
МР7.ру 06:07