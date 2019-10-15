Футбол

РИА НовостиРИА НовостиРэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.
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Музыкант Баста стал владельцем ФК СКА

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Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

161.ru03:42

Баста рассказал, как будет развивать СКА-Ростов

Rostov gazeta04:31
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В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

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Китай и США пришли к консенсусу по вопросу торгового соглашения

По словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, Китай и США придерживаются одной позиции касательно проблемы торгово-экономического соглашения.
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Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
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Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
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Обновлённый кроссовер Toyota RAV4 превратили в Wildlander

Как сообщает портал «Njcar», компания Toyota подготовила для китайского рынка аналог обновлённого кроссовера RAV4 под названием Wildlander.
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Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
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В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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Сервис GeForce Now появился на Android

Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
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«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
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Источник в окружении Пригожина опроверг его визит в ДРК

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Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России

Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
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Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального

В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Дождь 01:14
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
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В Индии нашли похороненного заживо младенца

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Поставщики подали к «Интерторгу» иски почти на миллиард рублей

За 2019 год поставщики подали к нему 106 исков на общую сумму 934 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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