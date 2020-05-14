Экономика
РБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось
Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.Интерфаксвчера в 03:58
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Рязанский ЧОП стал владельцем 80% нефтяного актива правительства России в Венесуэле
МедиаРязаньвчера в 12:16
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле
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