Экономика
РБКВладельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2. Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как «Газпром флоту» принадлежат семь судов.
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с чего всё началось
Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.РБК13:13
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