Энергетика

РБКРБКВладельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции. «Письмо НТС поступило в ФАС и находится на рассмотрении», — заявили РБК в пресс-службе ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК05:00

Подробнее о событии

Независимые АЗС предупредили власти о росте оптовых цен на топливо

Ведомости11:56

Владельцы АЗС призывают отказаться от регулирования цен на бензин

АБН10:18

Независимый топливный союз выступил против регулирования цен на бензин

DP.RU09:08

Владельцы АЗС попросили ФАС и Минэнерго отменить регулирование цен на бензин

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Владельцы АЗС предлагают отменить регулирование цен на бензин

БИЗНЕС Online07:27

Владельцы АЗС попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин

Аргументы недели06:49

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

РБК05:00
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Происшествия

В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Общество

Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии

Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.
Взгляд.ру 11:21
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Биатлон

СМИ назвали новых тренеров сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно.
РБК 12:13
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
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Общество

Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
Газета.Ru 11:28
47
Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
234
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
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Происшествия

Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией

В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
2
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Подводные аппараты «Посейдон» созданы специально для того, чтобы сдержать ядерную агрессию со стороны США, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Московский Комсомолец 09:53
2
Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
2
Политика

Цыбульский рассказал о задачах объединения Архангельской области и НАО

Исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский на совещании с полпредом президента России по Дальневосточному округу заявил, что цели провести референдум по объединению Архангельской области и НАО в единый день голосования не стоит.
Невские Новости вчера в 11:45
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Политика

США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
2
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Общество

Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 11:49
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

RT на русском 07:49
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Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
1
Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
РБК 00:51
Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
2
Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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