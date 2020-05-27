Энергетика
РБКВладельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции. «Письмо НТС поступило в ФАС и находится на рассмотрении», — заявили РБК в пресс-службе ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБК05:00
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Кадыров заявил, что абсолютно здоров
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Газета.Ru 11:28
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
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РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
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РИА Новости 06:38
Политика
В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией
В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Московский Комсомолец 09:53
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Политика
Цыбульский рассказал о задачах объединения Архангельской области и НАО
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США признали конец автономии Гонконга от Китая
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Lenta.ru 12:28
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Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
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РБК 11:22
Общество
Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора для туротрасли
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
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В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
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Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий.
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Футбол
В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»
Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
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Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45