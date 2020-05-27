Энергетика
РБКВладельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
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с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБК05:00
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Вести.Ru 09:30
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В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
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Российская газета 03:15
Общество
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Газета.Ru 09:59
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Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
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Путин бросил ручку во время совещания
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Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете
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ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова
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