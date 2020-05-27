Энергетика

РБКРБКВладельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
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с чего всё началось

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК05:00

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Топливный союз просит ФАС и Минэнерго отменить демпфер и запрет на импорт топлива

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Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

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Владельцы АЗС попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин

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