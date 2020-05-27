Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.

с чего всё началось

Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции. «Письмо НТС поступило в ФАС и находится на рассмотрении», — заявили РБК в пресс-службе ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

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