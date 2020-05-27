Энергетика
РБКВладельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции. «Письмо НТС поступило в ФАС и находится на рассмотрении», — заявили РБК в пресс-службе ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБК05:00
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Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Piter.tv 04:31
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Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
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В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
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