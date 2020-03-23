Коронавирус

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Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
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В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

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В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

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В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

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Владельцы АЗС сообщили о возможном росте цен на бензин из-за пандемии

Газета.Ru11:27

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

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Общество

СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек

В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.
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Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
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Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:30
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса

Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Тульская пресса 13:26
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Футбол

УЕФА объявил о переносе финалов ЛЧ и ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финалов еврокубковых турниров, запланированных на май 2020 года.
RT на русском 14:09
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
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Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition

Rusargument 08:21
Общество

Испанцы используют торговый центр в качестве морга из-за коронавируса

В настоящий момент здание закрыто для посетителей из-за карантина, передаёт EFE.
News.ru 14:06
Экономика

Экономист предрек России глобальную депрессию

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов предрек России и другим странам нелегкие времена.
Shraibikus News 13:55
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

Контактировавших с больными пациентами специальные службы отследят по телефонам. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:58
Футбол

Экс-президент «Реала» Альварес заразился коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин Альварес заразился коронавирусом, сообщает El Mundo.
Чемпионат 14:17
Единоборства

Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Российская газета 12:09
Здоровье

Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса

Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Взгляд.ру 07:55
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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Энергетика

США нацелились на место России в ОПЕК

В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.
Взгляд.ру 13:30
Спорт

Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
RT на русском 14:01
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:53
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru 10:32
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Коммерсантъ 14:17
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
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