Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.

с чего всё началось

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

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