Коронавирус
Car.ruВладельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.Аргументы и Фактывчера в 15:36
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Политика
Названы самые популярные конституционные поправки среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о важности конкретных конституционных поправок для россиян.
Общество
Большинство россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны
Прекрасным временем советскую эпоху считают 75% россиян. С таким мнением не согласны 18% участников опроса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.
Здоровье
Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании
Россиянка Ольга Ландышева, проживающая в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.
Общество
Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй
Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
Спорт
В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Наука
Горчичник на грудь
Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары
Эксперты исследовательской компании Nielsen оценили динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Происшествия
Жительница Аши обвинила таксиста в изнасиловании после ссоры
Пресс-центр региональной прокуратуры сообщает, что ночью у развлекательного заведения между обвиняемой и водителем такси произошел конфликт, после которого женщина сообщила в полицию о якобы совершенном в отношении нее покушении на изнасилование.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Игры
Сэм Фишер снова в деле: вышел новый трейлер Ghost Recon: Breakpoint
Монтрёй, Франция, 24 марта 2020, 09:55 — REGNUM Ubisoft выпустила первый трейлер «Заговора» — нового дополнения для Ghost Recon: Breakpoint, в котором появится Сэм Фишер (протагонист серии игр Splinter Cell).
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.