с чего всё началось

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Происшествия Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.

Общество Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.

Спорт В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020 Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Наука Горчичник на грудь Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.

Общество Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары Эксперты исследовательской компании Nielsen оценили динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.

Происшествия Жительница Аши обвинила таксиста в изнасиловании после ссоры Пресс-центр региональной прокуратуры сообщает, что ночью у развлекательного заведения между обвиняемой и водителем такси произошел конфликт, после которого женщина сообщила в полицию о якобы совершенном в отношении нее покушении на изнасилование.