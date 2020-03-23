с чего всё началось

Владельцы независимых АЗС предупредили о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса. Независимый топливный союз считает, что из-за ограничения передвижений людей возможно снижение спроса на нефтепродукты.

В России предупредили о росте цен на бензин из-за коронавируса

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Власти Москвы пока не планируют полностью закрывать рестораны и ТЦ Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил ТАСС, что власти не намерены полностью закрывать столичные заведения общественного питания, торговые центры и киоски.

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Общество В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.

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Общество Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.

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Технологии Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.