Коронавирус
Рифей-ПермьВ России предупредили о росте цен на бензин из-за коронавируса
Владельцы независимых АЗС предупредили о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса. Независимый топливный союз считает, что из-за ограничения передвижений людей возможно снижение спроса на нефтепродукты.
Читать в источнике
Оценить2,8K
с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.Аргументы и Фактывчера в 15:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Власти Москвы пока не планируют полностью закрывать рестораны и ТЦ
Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил ТАСС, что власти не намерены полностью закрывать столичные заведения общественного питания, торговые центры и киоски.
Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Общество
В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими
В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
Наука
Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности
Ученые Бирмингемского университета и Университета Данди провели исследования, которые помогут пожилым людям сохранить мышечную массу в тонусе.
Общество
57 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За 23 марта было зафиксировано 57 новых случаев заражения.
Общество
Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Гаджеты
Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов
Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
Общество
Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист
Родителям не выдадут больничный лист из-за перевода детей на дистанционное обучение, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Армия и оружие
Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта
Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства.
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита G20 по коронавирусу
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Россия выступать с какими-либо инициативами на предстоящем саммите, Песков отметил, что "пока преждевременно об этом говорить".
Происшествия
Еще у двоих челябинцев выявили коронавирус
Контактов у прилетевших не было. Мужчину и женщину с симптомами заболевания госпитализировали.
Общество
Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с путёвками
Директор управления соцзащиты Воробьёвского района была уволена из-за скандала с путёвками.
Гаджеты
В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств
В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
Спорт
Бумага, дети и собаки: спортсмены показывают, как тренироваться дома
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Киберспорт
VNN: версия CS:GO на движке Source 2 выйдет в течение двух месяцев
Инсайдер Valve News Network рассказал, что CS:GO на движке Source 2 выйдет в ближайшие два месяца. Об этом он сообщил на личном стриме.
Общество
Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких
1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Технологии
Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.