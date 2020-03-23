Коронавирус

Car.ruCar.ruВладельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации
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Аргументы и Фактывчера в 15:36

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В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

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РБКвчера в 07:00
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

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По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
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Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
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"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
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На сегодняшний день в Индонезии число зараженных коронавирусом составляет 579, 49 человек скончались, что стало самым высоким показателем смертности от вируса для стран Юго-Восточной Азии.
Городовой 04:03
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В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников

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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
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Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

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Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

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