Энергетика
Муксун.fmВладельцы АЗС просят об отмене регулирования цен на бензин
Правительство использует этот механизм для влияния на стоимость топлива. На этом фоне у мелких покупателей нефтепродуктов возникают трудности с приобретением необходимых объемов. По сообщениям топливного союза для мелких сетей АЗС в регионах это становится крупной проблемой.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБКвчера в 05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика
В России с августа повысят накопительные пенсии
В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%.
Южный Федеральный 26 мая в 10:54
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости 02:03
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров уверен, что большинство звезд в России – «липовые»
«Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города»», - уверен Сергей Шнуров.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:58
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Футбол
«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Здоровье
Инфекционная больница в Иванове: ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО из «красной» зоны
Предлагаем Вашему вниманию видео из входа в "красную зону" больницы, где медперсонал одевается в специальные средства индивидуальной защиты.
IvanovoNews вчера в 11:00
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru вчера в 17:00
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском вчера в 16:04
Здоровье
Владимирские медработники получат страховку в случае заражения коронавирусом
По состоянию на 25 мая во Владимирской области уже 5 человек получили единовременную страховую выплату.
Владимирские ведомости 01:04
Экономика
«Ростех» создаст общество взаимного страхования для защиты имущества своих предприятий
"Создаваемое ОВС призвано исправить эту ситуацию, сформировать внутреннюю систему страхования и управления страховыми рисками предприятий госкорпорации, повысить уровень защищенности предприятий, обеспечить оперативное урегулирование убытков по страховым случаям", - подчеркнул Галушин.
Интерфакс 02:10
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
Происшествия
Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчека оставили в СИЗО
Москва, 25 мая 2020, 14:31 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Волчека, обвиняемого в мошенничестве, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM Регнум в пресс-службе суда.
REGNUM 25 мая в 07:31
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Культура
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей
Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», повзрослела, став истинной красавицей.
OAnews 26 мая в 15:25
Футбол
Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона
Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.
Metaratings 01:17
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23