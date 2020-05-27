Энергетика
Муксун.fmВладельцы АЗС просят об отмене регулирования цен на бензин
Правительство использует этот механизм для влияния на стоимость топлива. На этом фоне у мелких покупателей нефтепродуктов возникают трудности с приобретением необходимых объемов. По сообщениям топливного союза для мелких сетей АЗС в регионах это становится крупной проблемой.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Экономика
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
Общество
Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня
Управление Роспотребнадзора обратилось к главе Бурятии с предложением относительно режима самоизоляции 27 мая главе Бурятии Алексею Цыденову направили предложения о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также продлении других ограничительных мероприятий до 15 июня.
Байкал-Daily 21:59
Общество
Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня
Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 13:18
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Здоровье
Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию
Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
Чита.Ру 21:47
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo вчера в 04:43
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Космос
Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США
Вести.Ru 11:34
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 25 мая в 16:35
Космос
Ученые нашли источник высокоэнергетических нейтрино
Anonsens 16:55
Технологии
IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom
Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru 19:36
Здоровье
Омская область за сутки побила два коронавирусных рекорда
Суточный рекорд Омская область побила и по числу выздоровевших — домой отправились сразу 54 человека. За два месяца вылечился 331 пациент.
НГС55 23:10
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Общество
Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru 13:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия 20:45
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
Здоровье
Коротко о главном: больше 4 тысяч свердловчан с COVID-19 и вспышка эпидемии в военном городке
Больше 4 тысяч зараженных Накануне число зараженных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 4 тысячи.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Экономика
Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить
Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство предлагает сократить установленный срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:51
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
День пограничника отмечается 28 мая в России
Алтайская правда 19:00