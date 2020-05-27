Энергетика

Муксун.fmМуксун.fmВладельцы АЗС просят об отмене регулирования цен на бензин

Правительство использует этот механизм для влияния на стоимость топлива. На этом фоне у мелких покупателей нефтепродуктов возникают трудности с приобретением необходимых объемов. По сообщениям топливного союза для мелких сетей АЗС в регионах это становится крупной проблемой.
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Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
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