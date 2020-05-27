Энергетика
Муксун.fmВладельцы АЗС просят об отмене регулирования цен на бензин
Правительство использует этот механизм для влияния на стоимость топлива. На этом фоне у мелких покупателей нефтепродуктов возникают трудности с приобретением необходимых объемов. По сообщениям топливного союза для мелких сетей АЗС в регионах это становится крупной проблемой.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Политика
Глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе в отставку
Только что стало известно, что глава Коврова Юрий Морозов написал заявление об уходе.
ГТРК Владимир 07:41
Космос
Роскосмос в течение трёх лет построит аэропорт на космодроме Восточный
News.ru 24 мая в 10:17
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию
Российские боевые самолёты уже доставлены в Ливию и готовятся вступить в бой на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара вместе с «российскими наемниками».
ИА Новороссия вчера в 16:28
Общество
Госдума приняла закон о блокировке пиратских приложений
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о блокировке приложений для гаджетов, нарушающих авторские права.
Агентство Москва 08:16
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Общество
Модернизированный дальний бомбардировщик испытали на сверхзвуке
Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.
Вести.Ru 06:15
Политика
Оператор «Северного потока-2» отреагировал на угрозу новых санкций
Любые угрозы санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2" являются дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 00:05
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Происшествия
В России за фальсификацию доказательств осуждены 53 силовика за год
Адвокат отмечает, что такая статистика по осужденным и приговоренным к реальным срокам связана с тем, что фабрикация доказательств происходит под контролем должностного лица, которое обладает достаточными ресурсами, чтобы препятствовать обнаружению фальсификаций.
Snob.ru 04:55
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
По данным агентства Reuters, стоимость американских электрокаров Tesla снизилась на 6%. Причиной такой корректировки стало снижение покупательского спроса на продукцию марки из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
32CARS.ru 06:37
Общество
Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной
Мировой суд судебного участка №6 Элисты прекратил уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) против вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил ТАСС представитель суда.
Коммерсантъ 06:44
Футбол
Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня.
Матч ТВ 07:30
Экономика
Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить
Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство предлагает сократить установленный срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:51
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38