Энергетика
Lenta.ruВладельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).РБКвчера в 08:05
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Владельцы независимых АЗС посетовали на снижение нормативов для оптовых НПЗ
ИА Красная Веснавчера в 14:50
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