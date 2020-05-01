Энергетика
Lenta.ruВладельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).РБК08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
RT на русском вчера в 19:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Спорт
WADA завершило расследование допинговых проб московской лаборатории
Результаты расследования переданы международным федерациям, которые занимаются организацией крупных соревнований.
Говорит Москва вчера в 13:36
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости 14:04
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
Жена Овечкина сообщила, что ее дедушка умер от коронавируса
РИА Новости 15:57
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Футбол
Пьянич стал главной трансферной целью «Барселоны»
Каталонская "Барселона" нацелилась на подписание полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Soccer.ru 16:11
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Газета.Ru вчера в 02:16
Футбол
«Арсенал» предложил подвести итоги сезона РПЛ по таблице первого круга
Тульский «Арсенал» направил в РПЛ письмо с предложением подвести итоги чемпионата по турнирной таблице первого круга.
Евро-футбол.ру вчера в 11:03
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Наука
Ученые хотят классифицировать вирусы с помощью нового подхода
Специалисты хотят классифицировать вирусы с помощью нового подхода, который лучше отражает разнообразие этих форм жизни, облегчает их исследование и позволяет отслеживать их эволюцию.
Rusargument 15:08
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о своей болезни после выписки
Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о своем лечении после выписки из больницы обратилась в своем Instagram.
Online47.ru вчера в 18:46
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
Происшествия
Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК
Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС 16:06
Общество
ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса
Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ФАН 14:14
Происшествия
Против оперного певца Вадима Чельдиева возбудили третье уголовное дело
Против оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
Новая газета 10:18
Политика
Кто занял место заболевшего коронавирусом Мишустина
У главы российского правительства Михаила Мишустина подтвержден коронавирус. Об этом сообщил сам глава кабмина.
MOS.news 02:07