Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВладельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
РБК08:05

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Владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин

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Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

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Владельцы независимых АЗС опасаются роста цен на бензин и дизельное топливо

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Трейдеры предрекли рост цен на бензин из-за снижения продаж на бирже

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Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Lenta.ru12:55

Трейдеры опасаются роста цен на бензин из-за снижения продаж на бирже

Коммерсантъ10:55

Владельцы независимых АЗС посетовали на снижение нормативов для оптовых НПЗ

ИА Красная Весна14:50
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