Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РБК. Причиной таких опасений называют снижение производства на треть и сокращение нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

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