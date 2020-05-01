Энергетика
Моя Москва.онлайнВладельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РБК. Причиной таких опасений называют снижение производства на треть и сокращение нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
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Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).РБК08:05
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