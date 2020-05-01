Энергетика
Piter.tvВладельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин
Мера принята из-за резкого падения производства. Данный приказ вызвал вопросы у трейдеров и владельцев независимых АЗС. Участники рынка рассказали о возможном росте оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за введенных мер, вызванном скачком спроса.
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с чего всё началось
Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).РБКвчера в 08:05
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Владельцы независимых АЗС посетовали на снижение нормативов для оптовых НПЗ
ИА Красная Веснавчера в 14:50
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
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