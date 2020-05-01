Энергетика

Piter.tvPiter.tvВладельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин

Мера принята из-за резкого падения производства. Данный приказ вызвал вопросы у трейдеров и владельцев независимых АЗС. Участники рынка рассказали о возможном росте оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за введенных мер, вызванном скачком спроса.
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с чего всё началось

Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
РБКвчера в 08:05

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Владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин

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Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

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