Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.

с чего всё началось

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Политика Встреча Лаврова с Помпео пройдет 10 декабря в Вашингтоне Встреча главы Госдепартамента США Майкла Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 10 декабря в Вашингтоне, сообщается в распространенном в воскресенье графике американского внешнеполитического ведомства.

Наука Ученые обнаружили ранее неизвестную причину возникновения рака На риск развития рака могут влиять не только давно известные науке факторы, но и изменения в той части ДНК, которая ранее называлась «мусорной».

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Авто Автомобиль года в Японии: объявлен победитель Лучшим импортным автомобилем года в Японии стала «трешка» BMW, самым инновационным объявлен модернизированный седан Nissan Skyline с электронным комплексом ProPilot 2.0, самым эмоциональным — внедорожник Jeep Wrangler, а среди кей-каров победило семейство Nissan Dayz/Mitsubishi eK.

Политика Путин рассказал о сохранении транзита газа через Украину Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом на встрече с представителями деловых кругов Германии заявил Владимир Путин.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.