Экономика
РБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБКвчера в 16:00
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Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год
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Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Песков рассказал о ходе переговоров в рамках «нормандской четверки»
Напомним, что сегодня в Елисейском дворце ведут переговоры в рамках «нормандской четверки» глава РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»
По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Политика
Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Спорт
Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?
Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Футбол
Гаттузо согласовал контракт с «Наполи» на 1,5 года
Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан», согласовал с «Наполи» 18-месячный контракт.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.