Экономика

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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«Дутая проблема»: АЗС обвинили в создании топливного дефицита

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Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

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Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

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Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ruвчера в 16:35

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

REGNUMвчера в 21:09
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
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Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.
RT на русском 15:18
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 14:00
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год

Вечерний Волгоград 08:21
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Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Политика

Песков рассказал о ходе переговоров в рамках «нормандской четверки»

Напомним, что сегодня в Елисейском дворце ведут переговоры в рамках «нормандской четверки» глава РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.
NewInform 13:20
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Lenta.ru 15:28
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 15:45
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Политика

Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму

«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Вести Крым 09:49
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Спорт

Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Sports.ru 05:23
Происшествия

В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

ТАСС 12:59
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru вчера в 00:55
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Футбол

Гаттузо согласовал контракт с «Наполи» на 1,5 года

Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан», согласовал с «Наполи» 18-месячный контракт.
Sport24.ru 12:58
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Ведомости 13:22
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Авто

Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
CarsWeek.ru вчера в 23:06
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
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Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
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