Общество
РБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБК16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Политика
Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма
Фанат "Манчестер Сити" арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", передает The Sun.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Здоровье
Профессор из Германии перечислил главных врагов сосудов человека
Самые опасные привычки человека для здоровья сосудов перечислил глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле.
Наука
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Футбол
Фанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному
Общество
В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля
Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Авто
Названа самая продаваемая марка автомобилей в России
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится
Светская львица ссылается на своих бывших коллег, которые уверяют, что у мужа Виктории просто нет денег Ксения Собчак обычно всегда в курсе, что и где происходит в светской тусовке.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Армия и оружие
Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео
На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Музыка
Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»
Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.