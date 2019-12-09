Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБК16:00

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ru16:35

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ru17:48

Владельцы независимых автозаправок на Дальнем Востоке столкнулись с дефицитом дизельного топлива

Эхо Москвы18:04

Дефицит дизтоплива зафиксирован в России

News.ru17:09

Дальнему Востоку не хватает дизеля на АЗС?

Байкал2417:28

Дальнему Востоку не хватает дизеля на АЗС

EastRussia18:11
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Газета.Ru 09:17
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Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:04
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Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
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Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма

Фанат "Манчестер Сити" арестован за проявления расизма в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", передает The Sun.
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Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 19:06
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Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

ТАСС 16:28
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Российская газета 04:12
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Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Здоровье

Профессор из Германии перечислил главных врагов сосудов человека

Самые опасные привычки человека для здоровья сосудов перечислил глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле.
Народные новости 01:58
Наука

Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Российская газета 06 декабря в 07:06
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:07
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости 16:16
Футбол

Фанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному

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Общество

В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 18:40
Общество

«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 16:22
Авто

Названа самая продаваемая марка автомобилей в России

Соловей.Инфо 04:05
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru 10:38
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится

Светская львица ссылается на своих бывших коллег, которые уверяют, что у мужа Виктории просто нет денег Ксения Собчак обычно всегда в курсе, что и где происходит в светской тусовке.
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Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
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Армия и оружие

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Телеканал 360° вчера в 12:56
Музыка

Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»

Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Privet-Rostov.ru 11:37
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
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