Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБК16:00

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ru16:35

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Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°19:40

Независимые автозаправки Дальнего Востока испытывают дефицит дизеля

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