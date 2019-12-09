Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБК16:00

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ru16:35

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ru17:48

Владельцы независимых автозаправок на Дальнем Востоке столкнулись с дефицитом дизельного топлива

Эхо Москвы18:04

Дефицит дизтоплива зафиксирован в России

News.ru17:09

Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°19:40

Дальнему Востоку не хватает дизеля на АЗС?

Байкал2417:28
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
Происшествия

В Благовещенске эвакуировали несколько школ

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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

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Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
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Названы самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
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Происшествия

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В несколько учебных заведений Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва, проведена эвакуация.
RT на русском 19:10
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
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С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Российская газета 17:00
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Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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Кино

Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса

Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве.
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Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

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РБК 13:17
Технологии

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Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
РИА Новости 19:00
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Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

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Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
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На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

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Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»

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Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
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Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
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Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
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Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым к России

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему, на его взгляд, первый президент России Борис Ельцин не вернул Крым в состав России во время подписания Беловежских соглашений.
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Новая война: Китай будет смеяться последним

Как подчеркивает издание, если Китай будет энергично двигаться вперед, в конечном итоге именно они будут смеяться последними.
Deita.ru 19:30
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