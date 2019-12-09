Общество
РБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Технологии
В WhatsApp добавили новую функцию
Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Политика
Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
Происшествия
Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево
В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на молодой любовнице. @bruhunova Так, СМИ сообщили, что 74-летний артист и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в начале декабря.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
Увеличилось число погибших в ДТП под Оренбургом
Ранее было известно о троих погибших. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 8 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Хоккей
«Рейнджерс» разгромил «Вегас» на выезде, у Панарина гол и передача
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал журналиста «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины».
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Армия и оружие
На Украине самолеты провели дозаправку в воздухе впервые за 20 лет
В Генштабе Украины проинформировали о том, что впервые за двадцать лет самолеты страны провели дозаправку в воздухе.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Единоборства