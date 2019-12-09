Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБКвчера в 16:00

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

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В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

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Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:40
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Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие

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Газета.Ru вчера в 21:43
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RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования.
Lenta.ru 00:45
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Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

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Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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