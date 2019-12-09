Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

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Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°19:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
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В Улан-Удэ пятилетний ребёнок ночью выпал из окна в поисках родителей

Пятилетний ребёнок был найден ночью прохожим под окнами жилого дома в Улан-Удэ. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД Бурятии.
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
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Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
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В WhatsApp появилась новая функция

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Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
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Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится

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Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
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Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Как пишет газета, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в альтернативный, неподконтрольный Киеву центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику.
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Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

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Как подчеркивает издание, если Китай будет энергично двигаться вперед, в конечном итоге именно они будут смеяться последними.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Праворульные автомобили теряют популярность на Дальнем Востоке

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