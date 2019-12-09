Общество

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБКвчера в 16:00

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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБКвчера в 16:00

На Дальнем Востоке не хватает зимнего дизеля, его заменяют сурогатом

REGNUMвчера в 21:09

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

РИА Новостивчера в 21:06

Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке

Эхо Москвы00:31

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ruвчера в 16:35

Российские АЗС заявили о нехватке топлива

Lenta.ruвчера в 17:48

Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
Политика

СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Газета.Ru 01:52
Общество

Более 15% исполнителей гособоронзаказа оказались фирмами-однодневками

Генпрокуратура выявила большое количество фирм-однодневок среди исполнителей гособоронзаказа.
Уралинформбюро 01:16
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Lenta.ru вчера в 16:47
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.
ТагилСити.ру вчера в 23:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 06 декабря в 10:17
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Экономика

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики.
Коммерсантъ 00:49
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Специалисты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

Как уточняет издание, траты на алкоголь составляют 35% от новогодней корзины.
Мой Брянск 00:20
Общество

«Яндекс» может арендовать офисы в башне «Око» у Capital Group

"Яндекс" может арендовать все свободные офисы в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити" у Capital Group, написала газета "Ведомости".
РИА Новости 01:41
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Авто

Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck

42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
CarsWeek.ru 07 декабря в 04:53
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

9 декабря отмечается День героев Отечества

Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.
Менделеевские новости 00:42
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Здоровье

Два подростка умерли в московском центре Блохина из-за осложнений

Два подростка скончались во время лечения в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина из-за осложнений после трансплантации.
iReactor вчера в 00:17
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Политика

В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 18:17
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