Общество
РБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.РБКвчера в 16:00
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