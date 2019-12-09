Энергетика
РБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
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RedmiBook 13 потягается с MacBook Air, а Redmi K30 получит очень важный модуль
Первый постер официально подтверждает, что Redmi K30 получит очень важный модуль, без которого сегодня не обходится ни один флагманский смартфон.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Авто
В производство запущен мощный Shelby F-150 Super Snake Sport Concept
В производство запущен мощный пикап Shelby F-150 Super Snake Sport Concept.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Политика
В соцсетях запустили акцию в поддержку Зеленского перед саммитом
Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Собаки понимают язык человека на высоком уровне.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Происшествия
Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Политика
Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Политика
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.