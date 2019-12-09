Энергетика

РБКРБКВладельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

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Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБК16:00

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