Общество

URA.RuURA.RuВ России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

Владельцы независимых российских автозаправок на фоне роста повышенного спроса столкнулись с нехваткой дизельного топлива на Дальнем Востоке. Кроме того, по мнению аналитиков, подобная ситуация сейчас наблюдается и в Восточной Сибири.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

РБК16:00

В России зафиксирован дефицит автомобильного топлива

URA.Ru16:35

Дефицит дизтоплива зафиксирован в России

News.ru17:09

Дальнему Востоку не хватает дизеля на АЗС?

Байкал2417:28

Приморцы жалуются на нехватку топлива на АЗС

АиФ Владивосток17:30
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:38, Ашберн
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«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
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Стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии

Самого грека признали лучшим европейским режиссером, а актриса Оливия Колман, сыгравшая одну из главных ролей, получила приз лучшей европейской актрисы.
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Политика

Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

РБК 14:35
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МИД: Позиция Зеленского будет неизменной на встрече в любом формате

Globallookpress В МИД Украины заявили, что позиция Владимира Зеленского не будет меняться в зависимости от того, с кем из коллег он будет говорить в рамках саммита "нормандской четверки".
РЕН ТВ 13:47
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Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru 14:27
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Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 06 декабря в 07:09
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Российская газета 10:04
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Ранее в декабре «Фонтанка» сообщила об акции «Бездомный полк», которую запустили бывшие и действующие сотрудники ФСИН из Москвы с требованием обеспечить их обещанным жильем.
Lenta.ru 16:47
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Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
iReactor вчера в 23:11
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости 06 декабря в 12:35
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 17:11
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
РИА Новости 16:07
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
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Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
РИА Новости 17:04
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На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

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Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
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Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck

42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
RT на русском вчера в 23:50
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Видео жесткого задержания двух полицейских в Приморье попало в сеть

Московский Комсомолец 06:46
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Порошенко закидали яйцами на Майдане

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В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор

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Как ритмы мозга помогают управлять вниманием

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Футбол

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Газета.Ru 17:16
Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году

Компания Jaguar Land Rover в 2020 году выведет на рынок внедорожник Land Rover Defender, представленный в этом году.
Газета DAILY 06:50
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