Общество
URA.RuВ России зафиксирован дефицит автомобильного топлива
Владельцы независимых российских автозаправок на фоне роста повышенного спроса столкнулись с нехваткой дизельного топлива на Дальнем Востоке. Кроме того, по мнению аналитиков, подобная ситуация сейчас наблюдается и в Восточной Сибири.
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Политика
Зеленский договорился о выделении Украине нового кредита МВФ
Международный валютный фонд предоставит Украине трехлетний кредит на четыре миллиарда специальных прав заимствования (SDR) (около $5,5 млрд) в рамках новой программы сотрудничества – сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Кино
Стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии
Самого грека признали лучшим европейским режиссером, а актриса Оливия Колман, сыгравшая одну из главных ролей, получила приз лучшей европейской актрисы.
Политика
МИД: Позиция Зеленского будет неизменной на встрече в любом формате
Globallookpress В МИД Украины заявили, что позиция Владимира Зеленского не будет меняться в зависимости от того, с кем из коллег он будет говорить в рамках саммита "нормандской четверки".
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Ранее в декабре «Фонтанка» сообщила об акции «Бездомный полк», которую запустили бывшие и действующие сотрудники ФСИН из Москвы с требованием обеспечить их обещанным жильем.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Происшествия
Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Происшествия
Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек
Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Авто
Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck
42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
Видео жесткого задержания двух полицейских в Приморье попало в сеть
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Происшествия
В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор
Наука
Как ритмы мозга помогают управлять вниманием
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году
Компания Jaguar Land Rover в 2020 году выведет на рынок внедорожник Land Rover Defender, представленный в этом году.